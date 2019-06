Bianca Atzei, la storia con la "Iena" Stefano Corti va a gonfie vele: 'I miei occhi sono di nuovo luminosi, sono felice e sto bene'. La cantante e l'inviato condividono la loro relazione anche sui social

Bianca Atzei è tornata a sorridere con Stefano Corti: 'Ora sono serena'

La coppia sui social appare molto unita: la relazione procede a gonfie vele

Bianca Atzei, 32 anni, dopo la fine della relazione con Max Biaggi, ha ritrovato l'amore con la "Iena" Stefano Corti, 33. La coppia è stata paparazzata a maggio dal settimanale Diva e Donna ma ora è uscita allo scoperto anche sui social e la stessa Bianca in un post scrive di essere felice e di aver finalmente ritrovato la serenità. "Sono felice che vi state accorgendo dei miei occhi luminosi. Si, lo sono e sto bene. Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni. Ormai mi conoscete e con voi ho condiviso tutte le mie emozioni. E son contenta di condividere con voi questa serenità che ho nel cuore in questo momento. Vi voglio bene", scrive la Atzei ai follower su Instagram. Bianca con Stefano si diverte un mondo. Nelle Stories la coppia condivide alcuni momenti della vita a due. L'inviato e la cantante scherzano, ridono, si prendono i giro. Corti canta e la Atzei bonariamente lo sfotte. Insieme, insomma, stanno veramente bene. Grazie a Corti, insomma, la Atzei ha ritrovato la serenità e come lei stessa scrive sul social, i suoi occhi ora sono di nuovo luminosi. A farli brillare è la luce dell'amore.











