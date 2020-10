Todaro, fiume di lacrime a Ballando

Raimondo Todaro torna a Ballando con le stelle dopo l’operazione subita e danza uno splendido valzer con Elisa Isoardi. Il ballo è travolgente. Quando l’esibizione è finita, davanti alla giuria, si commuove fortemente e piange. Il ballerino si commuove perché tutto è filato liscio, il pubblico in sala è in piedi e lo applaude. Anche la conduttrice tv, sua compagna in pista, è quasi in lacrime.

