Stefano De Martino a lavoro per sostituire Amadeus: il ballerino negli studi di 'Stasera tutto è possibile'

Stefano De Martino dopo "La Notte della Taranta" e il "Festival di Costrocaro", che l'hanno visto condividere il palco con la moglie Belen Rodriguez, è già tornato a lavoro. Il il 29enne si sta preparando a una nuova importante sfida professionale. Nelle sue stories su Instagram pubblica la foto della porta del suo nuovo camerino, quello di "Stasera tutto è possibile".

Stefano condurrà il programma al posto di Amadeus, attualmente impegnato come conduttore e direttore artistico della prossima edizione del "Festival di Sanremo".

Il debutto dell'ex ballerino di "Amici" a "Stasera tutto è possibile" è vicino. Manca davvero poco: la prima puntata della trasmissione dovrebbe andare in onda lunedì 16 settembre.

De Martino ormai è diventato uno dei conduttori di punta della seconda rete e nel 2020 tornerà anche al timone di "Made in Sud". Il 2019 ha segnato per lui l'anno della svolta e non solo dal punto di vista professionale: insieme a Belen hanno deciso di rimettere in piedi il loro matrimonio e le cose sembrano andare a gonfie vele. Questa estate, oltre a godersi vacanze da sogno con il figlio Santiago, hanno anche lavorato insieme. E stando alle recenti dichiarazioni di Carlo Freccero l'esperienza potrebbe ripetersi.



"Avrei in mente un bel progetto per Stefano De Martino e Belen Rodriguez - ha dichiarato il direttore di Raidue a TPI News - Magari un programma tutto per loro, o meglio ancora una sit-com. In chiave comica, ovviamente. Una specie di Casa Vianello in chiave moderna". "Lo farei subito, visto che l’idea c’è, se avessi tempo - ha aggiunto - Ma il 28 novembre scade il mio mandato. Però lascerò al mio successore il testimone con il progetto in cantiere".





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 6/9/2019.