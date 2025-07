''Stefano De Martino è andato con Antonella Fiordelisi mentre stava con Belen, che si è incavolata tantissimo'': Corona sostiene una tesi 'hot' sul conduttore di Affari Tuoi

Fabrizio parla senza mezze misure dell’ex marito della Rodriguez: “E’ ossessionato dal sesso”

Il 51enne rivela: “Negli ultimi due anni forse si è chia**to 400 donne”

Fabrizio Corona fa una disamina spietata del programma più visto del momento, Temptation Island. Nel suo Falsissimo, nella prima parte della puntata intitolata “Diavoli e Tentatori”, non solo parla della presunta liaison tra Raoul Bova e l’ex tentatrice Martina Ceretti, ma sostiene una tesi ‘hot’ sul conduttore 35enne maggiormente acclamato dell’anno, quello di Affari Tuoi. “Stefano De Martino è andato con Antonella Fiordelisi mentre stava con Belen, che si è incavolata tantissimo”, rivela.

Il 51enne dice la sua senza mezze misure o timori di querele. Nel chiarire come molte ragazze si servano di alcuni programmi tv per incrementare i follower e avere ‘contatti’ importanti, svela: “La nostra Antonella Fiordelisi oggi è fidanzata con un mio grande amico (Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci, ndr). Lei ha un profilo Instagram top, devastante. E' seguita da milioni di follower. Mostra un fisico incredibile, in costume e negli anni è stata contattata da moltissimi personaggi famosi, le persone più importanti e conosciute”.

“Guardate che molti calciatori famosissimi hanno scritto ad Antonella, tipo Cristiano Ronaldo, con cui però non è mai andata - prosegue Corona - Non solo sportivi. Le ha scritto anche Stefano De Martino, con cui è andata, mentre lui stava con Belen. Questa è una notizia che ha scatenato una lite furiosa tra Stefano e Belen, perché lei l’ha saputo e si è incavolata moltissimo. Parlo del periodo in cui lei ha scoperto che Stefano l’aveva tradita con diverse persone”.

Stando a Fabrizio, Martina Ceretti avrebbe adottato una strategia diversa: sarebbe stata lei a contattare alcuni volti dello showbiz e dello sport. Così ecco tornare sulla bocca dell’imprenditore il nome dell’ex ballerino di Amici. “Stefano De Martino è un professionista dell’Instagram, le chia*a tutte - racconta Fabrizio - Negli ultimi due anni si è chiavato forse 400 donne: è ossessionato dal sesso. Stefano viene contattato (da Martina Ceretti, ndr). Risponde ed, esattamente come il nostro amico del caffè Cristiano Iovino (diventato noto per la presunta storia con Ilary Blasi, ndr), scrive, sco*a. E poi a casa”. Fabrizio mostra anche le chat che sarebbero intercorse tra il napoletano e la ragazza, classe 2002.