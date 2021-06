Stefano De Martino debutta da attore al cinema: 'Farò un film'

Stefano De Martino debutta da attore anche al cinema. Il conduttore 31enne al BCT, il Festival del Cinema e della Tv di Benevento, rivela: “Farò un film”. Dopo l’esordio in alcune fiction, in cui però ha recitato nei panni di se stesso, ora per l’ex ballerino di Amici arriva il grande salto nella settima arte.

Sul palco del BCT, premiato come miglior conduttore della stagione televisiva, De Martino annuncia: “Reciterò in un film. Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò a essere il meno possibile me stesso, interpreterò un ruolo. Non so come verrà”. Poi, ironico più che mai, aggiunge: “Ma in promozione dirò che è venuto benissimo”.

L'ex marito di Belen, padre di Santiago, è entusiasta e svela ancora: “Il film è molto bello, l'unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi”. La sua carriera va al massimo. In autunno tornerà in televisione confermatissimo al timone di “Stasera tutto è possibile”. Non solo, sarà lui a essere al timone della la serata di celebrazione per i 60 anni di Rai Due che si terrà il prossimo 4 novembre.

Mamma Rai punta molto sul volto giovane e scugnizzo di De Martino. Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta non esclude il suo passaggio sul primo canale.

“Stefano è un 'potenzialissimo' personaggio che può portare del nuovo nell’intrattenimento dell’Ammiraglia”, ha detto durante la conferenza stampa dei palinsesti. “Vogliamo mettere a fuoco dei volti che possono diventare il futuro di quest’azienda, senza però mortificare volti che hanno un passato più forte e possono continuare ancora”, ha poi chiarito. Il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo ha avuto solo elogi per il napoletano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/6/2021.