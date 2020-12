Stefano De Martino debutta da attore: ecco in quale fiction reciterà

Stefano De Martino debutta da attore. Reciterà in una famosissima fiction, il conduttore e ballerino sarà la guest star di una delle puntata della serie tv di grande successo “Che Dio ci aiuti”, arrivata alla sua sesta stagione e che dal 7 gennaio tornerà in onda su Rai Uno. E’ stata Elena Sofia Ricci, la protagonista, a svelarlo.

Si è guadagnato una presenza nel cast di “Che dio ci aiuti 6”. Stefano De Martino per la prima volta debutta da attore, recitando la parte di se stesso in tre scene della sesta puntata della fiction. “Stefano è senza dubbio una persona brillante e gioiosa che si è subito sentito a suo agio in questa nostra grande famiglia di matti”, rivela Elena Sofia Ricci in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv. E aggiunge: “Abbiamo così capito che il motivo del suo grande successo è proprio questa sua grande spontaneità e allegria”.

Il napoletano 31enne ricalca le orme della sua ex moglie, Belen Rodriguez. Pure la showgirl argentina 36enne ha avuto un piccolo ruolo ne “Il commissario Montalbano” e in “Don Matteo”. Ma l’elenco dei famosi che si sono concessi una parentesi sul set è lungo. Fedez ha recitato in "Un passo dal cielo", Antonella Clerici e Carlo Conti hanno fatto un’incursione in "Don Matteo".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/12/2020.