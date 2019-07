Stefano De Martino si regala un nuovo super ‘giocattolo’: una barca a motore extra lusso che lui chiama come il figlio, Santiago. Sale a bordo dell’imbarcazione con la moglie Belen e alcuni amici. In Italia per qualche giorno, la coppia, con l’allegra compagnia, va a largo a tutto gas: direzione Capri.

La sua barca a motore, appena acquistata, la Santiago, Stefano De Martino la tiene nel porto di Napoli. Belen Rodriguez la mostra nelle sue IG Stories e racconta la giornata favolosa. Con il 29enne, che indossa anche il classico cappello il nome del suo bel motoscafo da sogno su, vanno a Capri.

VIDEO

Sull’isola dell’amore, con Gianfrancesco Scafa e Mattia Ferrari, i due fanno un pranzo faraonico in un noto ristorante. Pasteggiano con ostriche e champagne e tante altre pietanze succulente. Poi si torna a bordo.

Stefano De Martino è un capitano sensuale, è orgoglioso della barca a motore che si è comprato e ha voluto chiamare come il figlioletto di 6 anni, Santiago.

Al timone ci si mette anche Belen, che Mattia Ferrari definisce, allegramente, ‘Capitan Findus’. L’argentina è sexy quanto il marito: i due sono davvero l’immagine della felicità.

Vita da nababbi per Belen e Stefano De Martino, che ora si è fatto anche questo regalo pazzesco. Chissà se la sua barca a motore la porterà alle Baleari, a Ibiza, dove la coppia tornerà presto. Intanto se la gode con gli amici più cari e con la sua compagna di vita, con cui ha riscoperto l’amore e condivide tutte le sue passioni. Lei, orgogliosa, sul social lo mostra pure mentre fa wakeboard, in tutto il suo splendore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/7/2019.