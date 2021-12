Stefano De Martino torna a parlare di Belen: 'Con lei è stato avvilente per anni perché...'

Stefano De Martino torna a parlare di Belen. Il conduttore 32enne, ex ballerino, guarda al passato, a quando era sposato con la showgirl 37enne, da cui ha avuto il suo unico figlio Santiago, 8 anni. “Con lei è stato avvilente per anni”, confessa a La Repubblica. E spiega il perché.

E’ cresciuto ed è diventato un amatissimo volto tv. Dal 28 dicembre arriverà su Rai Due in seconda serata con uno show tagliato a misura per lui, Bar Stella, di cui è anche autore. Il bar è ispirato a quello dell’adorato nonno a Torre Annunziata, un luogo in cui è cresciuto. Lì i clienti si riunivano a guardare gli spettacoli in tv.

Stefano guarda lontano. E’ riuscito a scoprirsi forse proprio ‘smarcandosi’ dalla presenza ‘ingombrante’ dell’argentina. Quando gli si domanda se abbia sentito il rischio di restare il ‘signor Belen’, il napoletano risponde senza il timore di offendere l’ex.

“Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”, sottolinea. Ma potrebbe essere stato proprio questo uno dei motivi che l’hanno portato all’addio definitivo con la Rodriguez, con cui c’è stato pure un ritorno di fiamma.

De Martino è cambiato. Un tempo faceva fermare il traffico di Napoli con la sua foto in cartellone in slip, da modello di una nota campagna di intimo. “Noi ballerini abbiamo un rapporto naturale col corpo, come gli sportivi. Oggi una foto così non la farei più. Ora come ora mi vergognerei come un ladro. Non riuscirei a condurre un programma e a stare su un cartellone in mutande”, rivela.

Stefano fa esperienza in televisione a poco a poco, sognando Sanremo: “Ci devi arrivare con qualche capello bianco, è il coronamento di una carriera. Non mi pongo il festival come obiettivo, è una laurea ad honorem. Spero di guadagnarmela”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/12/2021.