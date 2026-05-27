“La paziente è in buone condizioni”, avrebbe fatto sapere l’ufficio stampa del Policlinico di Milano

Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe rimandato le registrazioni a Roma per non lasciarla sola

Belen Rodriguez sarebbe tornata a casa dopo il ricovero al Policlinico di Milano. A confermare le dimissioni della showgirl argentina sarebbe stato, secondo quanto riportato da Fanpage, l’ufficio stampa dell'ospedale, contattato dalla stessa testata giornalistica. “La paziente è in buone condizioni ed è stata dimessa”, avrebbero detto. L’ex marito Stefano De Martino “è corso subito da lei”.

''E’ corso subito da lei'': Stefano De Martino accanto a Belen Rodriguez in ospedale, ora la showgirl sarebbe stata dimessa

La notizia rasserena tutti quelli che, lunedì mattina, avevano seguito con preoccupazione il delicato intervento avvenuto nell’appartamento milanese della 41enne, nel cuore di Brera. Secondo le varie ricostruzioni dei media, l’allarme sarebbe scattato all’alba, quando alcuni vicini avrebbero sentito urla e richieste di aiuto provenire dalla casa della conduttrice. Sul posto sarebbero intervenuti sanitari, forze dell’ordine e vigili del fuoco, costretti, stando alle ultime indiscrezioni, a forzare la porta per entrare nell’abitazione.

Il quadro descritto sarebbe stato quello di un forte stato confusionale e di un momento di grande fragilità psicofisica di Belen. Le autorità avrebbero escluso qualsiasi ipotesi estrema, parlando piuttosto di un acuto malessere emotivo. Una volta tranquillizzata, l'argentina avrebbe accettato il trasferimento in codice giallo al Policlinico per gli accertamenti.

Nelle ore più difficili, accanto a lei, ci sarebbe stato anche Stefano De Martino. L’ex marito della showgirl e padre del piccolo Santiago, 13 anni, sarebbe stato contattato direttamente dalle forze dell’ordine. E lui, appena informato della situazione, si sarebbe precipitato a casa della Rodriguez. “E' corso subito da lei”, avrebbe raccontato a Fanpage chi era presente durante quei momenti concitati.

Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe rimandato le registrazioni a Roma per non lasciarla sola

Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe scelto di restare vicino alla madre di suo figlio per tutta la giornata, accompagnandola in ospedale e rinunciando perfino agli impegni lavorativi previsti a Roma, dove registra il quiz show di Rai1. Tra i due, nonostante tutto, resta una connessione profonda tra affetto, famiglia e protezione reciproca. E proprio nel momento più complicato, De Martino avrebbe scelto di esserci, con discrezione e presenza concreta.

La vicenda ha avuto forte clamore sui social e sul web. Belen, già in passato, aveva parlato apertamente di attacchi di panico e depressione, raccontando quanto sia difficile vivere certe fragilità sotto i riflettori. Non sono purtroppo mancati commenti feroci e speculazioni sulla famosa showgirl. C'è chi parla di crollo emotivo a causa del 'no' che avrebbe ricevuto da Mediaset per la conduzione dell'Isola dei Famosi, che, sempre stando ai rumor, vedrebbe al timone, nella prossima edizione in autunno, non Belen, come era stata annunciato, ma Selvaggia Lucarelli.