Stefano De Martino ride e si diverte con gli amici sullo yacht. Il ballerino e conduttore, che finora ha sviato tutte le domande sul suo privato, sembrerebbe aver già dimenticato Belen. Nuovo lo mette in copertina immortalato in foto in barca con accanto una bella ragazza (che però risulta essere fidanzatissima con un altro ragazzo, anche lui presente nella stessa circostanza).

Non ha affatto perso il sorriso, anzi: Stefano De Martino si gode sembrerebbe assai spensierato la sua estate da single, anche se le voci di flirt si moltiplicano. Si parla addirittura di due liaison in atto… Solo gossip, però, il 30enne tiene moltissimo alla sua privacy e sta molto attendo. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, però, è riuscito a paparazzarlo a largo sullo yacht in compagnia di amici e con la sua solita aria da guascone che conquista.

Lo scorso anno sulla sua barca extra lusso Stefano andava insieme alla moglie e al figlio. La Rodriguez ora pare davvero un pensiero molto lontano. A Napoli per “Made in Sud” parrebbe aver ritrovato la solita verve che lo rende irresistibile. Sulla rampa di lancio in tv (la prossima stagione Mara Venier lo vorrebbe al suo fianco a "Domenica In"), De Martino alla rottura con Belen proprio non pensa. Torna a Milano solo per vedere Santiago: toccata e fuga. E se ne sta nella sua città, probabilmente sulla sua imbarcazione assaporando la libertà ritrovata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/7/2020.