Stefano De Martino ha allestito la cameretta per il figlio nella sua nuova casa: guarda

Stefano De Martino nella sua nuova casa a Milano ha allestito una super cameretta per il figlio di sette anni e mezzo. Il ballerino e conduttore dopo la breve vacanza a Londra, torna e dà un regalo per Halloween a Santiago, in questi giorni insieme a lui. Il bambino, entusiasta della sua stanza, davvero enorme, apre il dono bellissimo.

Parquet sul pavimento, carta da parati con tanti pesci colorati e uno sfondo celeste, mobili di design e uno spazio enorme per giocare. Santi ha una mega cameretta tutta per lui nell’appartamento del padre, che mette ancora una volta i bisogni del suo piccolo uomo al primo posto.

VIDEO

De Martino non ha un nuovo amore come Belen. O semplicemente non lo mostra. Preferisce condividere sul social con i tantissimi fan alcuni momenti speciali insieme al piccolo. Santiago nella sua stanza osserva curioso il regalo per la notte più paurosa dell’anno, poi schiaccia la parte superiore della scatola che, miracolosamente di apre: contiene un’infinità di maschere per travestirsi. E’ felice.

La nuova casa di Stefano è curata nei minimi dettagli e anche la cameretta del ragazzino mantiene lo stesso standard: Il bel 31enne desidera solo il meglio per il figlio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2020.