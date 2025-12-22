Stefano De Martino apre la porta sulla sua casa di design a Milano: guarda le immagini dell’abitazione del conduttore

- Il presentatore 36enne si divide tra Roma, dove registra Affari Tuoi, e il capoluogo lombardo
- Nella Capitale ha affittato un immobile in zona Prati, ma è al nord che ha il suo nido
Elegante, luminosa, decisamente cool: Stefano De Martino apre la porta sulla sua casa di design a Milano. Il conduttore napoletano, 36 anni, oggi volto amatissimo di Affari Tuoi su Rai1, ha scelto di condividere nelle sue Storie social alcuni scorci del suo rifugio urbano, facendo letteralmente impazzire i fan.
L’appartamento dell’ex ballerino di Amici, che si divide tra Roma, dove registra lo show Rai, e il capoluogo lombardo, parla la lingua del design contemporaneo, con un’eleganza mai ostentata, ma sempre riconoscibile. Gli ambienti sono ampi, ariosi, dominati da tonalità chiare che amplificano la luce naturale e fanno da perfetta cornice a pezzi d’arredo di carattere.
Il living è il cuore pulsante della casa: un grande divano scuro invita al relax, davanti a un mobile in legno che incornicia televisore e impianto audio con gusto. Il tavolo da pranzo nero, circondato da sedie di design, racconta una convivialità raffinata, pensata per serate tra amici e momenti di allegria. A catturare lo sguardo è anche il lampadario orizzontale Flos, dal valore di circa 4.000 euro, che attraversa lo spazio come una scultura luminosa, aggiungendo un accento scenografico ma sofisticato.
Tra i dettagli che fanno la differenza, spicca una parete in mattoni a vista, capace di scaldare l’atmosfera e dare carattere all’ambiente. Proprio qui, durante le festività, trova posto un albero di Natale minimal, decorato con luci delicate e un effetto neve leggero: una scelta di stile che unisce spirito festivo e gusto contemporaneo, senza rinunciare alla sobrietà.
La casa racconta molto del suo padrone: essenziale, ma mai fredda, curata ma vissuta, elegante senza perdere naturalezza. Ogni angolo sembra pensato per essere bello da vedere ma soprattutto piacevole da abitare, riflettendo una fase di piena maturità personale e professionale.
Milano, con la sua anima internazionale e creativa, diventa così il palcoscenico perfetto per questa nuova dimensione dell'ex ballerino di Amici: una vita, la sua, scandita da studio televisivo, impegni importanti e momenti di quotidianità che trovano casa in uno spazio intimo, luminoso e assolutamente glamour dove accogliere il suo unico figlio avuto dall'ex Belen Rodriguez, Santiago, 12 anni e mezzo.