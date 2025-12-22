Stefano De Martino apre la porta sulla sua casa di design a Milano: guarda le immagini dell’abitazione del conduttore

Il presentatore 36enne si divide tra Roma, dove registra Affari Tuoi, e il capoluogo lombardo

Nella Capitale ha affittato un immobile in zona Prati, ma è al nord che ha il suo nido

Elegante, luminosa, decisamente cool: Stefano De Martino apre la porta sulla sua casa di design a Milano. Il conduttore napoletano, 36 anni, oggi volto amatissimo di Affari Tuoi su Rai1, ha scelto di condividere nelle sue Storie social alcuni scorci del suo rifugio urbano, facendo letteralmente impazzire i fan.

L’appartamento dell’ex ballerino di Amici, che si divide tra Roma, dove registra lo show Rai, e il capoluogo lombardo, parla la lingua del design contemporaneo, con un’eleganza mai ostentata, ma sempre riconoscibile. Gli ambienti sono ampi, ariosi, dominati da tonalità chiare che amplificano la luce naturale e fanno da perfetta cornice a pezzi d’arredo di carattere.

La parete in legno che incornicia la tv nel living

Il living è il cuore pulsante della casa: un grande divano scuro invita al relax, davanti a un mobile in legno che incornicia televisore e impianto audio con gusto. Il tavolo da pranzo nero, circondato da sedie di design, racconta una convivialità raffinata, pensata per serate tra amici e momenti di allegria. A catturare lo sguardo è anche il lampadario orizzontale Flos, dal valore di circa 4.000 euro, che attraversa lo spazio come una scultura luminosa, aggiungendo un accento scenografico ma sofisticato.

Il lampadario Flos sopra il tavolo del salone

Tra i dettagli che fanno la differenza, spicca una parete in mattoni a vista, capace di scaldare l’atmosfera e dare carattere all’ambiente. Proprio qui, durante le festività, trova posto un albero di Natale minimal, decorato con luci delicate e un effetto neve leggero: una scelta di stile che unisce spirito festivo e gusto contemporaneo, senza rinunciare alla sobrietà.

L'albero di Natale minimal del 36enne

La casa racconta molto del suo padrone: essenziale, ma mai fredda, curata ma vissuta, elegante senza perdere naturalezza. Ogni angolo sembra pensato per essere bello da vedere ma soprattutto piacevole da abitare, riflettendo una fase di piena maturità personale e professionale.

Milano, con la sua anima internazionale e creativa, diventa così il palcoscenico perfetto per questa nuova dimensione dell'ex ballerino di Amici: una vita, la sua, scandita da studio televisivo, impegni importanti e momenti di quotidianità che trovano casa in uno spazio intimo, luminoso e assolutamente glamour dove accogliere il suo unico figlio avuto dall'ex Belen Rodriguez, Santiago, 12 anni e mezzo.