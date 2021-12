Stefano De Martino: 'Ecco come sorprendo mio figlio Santiago'

Stefano De Martino è legatissimo a Santiago, il figlio avuto dall’ex moglie di Belen Rodriguez. Il conduttore 32enne, ex ballerino di Amici, ama trascorrere ogni momento libero con ragazzino di 8 anni, con cui si fa vedere spesso anche sul social. A TeleSette rivela: “Ecco come lo sorprendo”.

Santiago per Stefano è “un meraviglioso dono della natura”. De Martino lo definisce “intelligente, creativo e molto sensibile, con una grande passione per il disegno”. Lui sa come farlo rimanere a bocca aperta: “Io quando voglio sorprendere Santiago lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui”.

Papà premuroso, desidera che il figlio conosca intimamente le sue origini partenopee, per questa ragione lo porta spesso a Napoli, città in cui Stefano è nato. Ed è proprio alla città campana che De Martino dedica il suo prossimo show: amatissimo volto tv, dal 28 dicembre arriverà su Rai Due in seconda serata con un nuovo programma, Bar Stella, di cui è anche autore. Il bar in questione è ispirato a quello di suo nonno a Torre Annunziata, un luogo in cui è cresciuto in cui la gente si riuniva per vedere insieme la tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2021.