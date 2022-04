Stefano De Martino si commuove ad 'Amici’, Maria De Filippi lo bacia

Durante l’ultimo serale di ‘Amici’ di sabato 9 aprile Stefano De Martino non è riuscito a trattenere le lacrime durante l’esibizione di un’alunna della scuola televisiva di Maria De Filippi. La giovane Serena ha infatti voluto ballare in onore di sua nonna, con cui è cresciuta. Essendo lo stesso Stefano molto legato ai suoi di nonni, le performance ha evocato in lui emozioni molto forti e i suoi occhi si sono fatti subito lucidi.

Maria De Filippi si è accorta che Stefano si stava commuovendo e si è subito alzata per raggiungerlo. Una volta arrivata vicino al 32enne gli ha dato un bacio sulla fronte. Un gesto di grande affetto. Tra loro infatti c’è un legame molto forte.

Nel frattempo la stessa Serena non ha trattenuto le lacrime e ha concluso la sua esibizione piangendo a dirotto.

Scritto da: la Redazione il 10/4/2022.