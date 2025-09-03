Stefano De Martino diventa di nuovo padre? Gli ultimi giorni al mare con la fidanzata Caroline Tronelli e le voci su una possibile gravidanza di lei

A largo di Porto Cervo il 35enne e la 22enne sorpresi ancora in barca tra coccole e intimità

Intanto il gossip impazza: la coppia è stata sorpresa mentre andava nello studio privato di un noto ginecologo…

La loro è un’estate a largo, ma con un sentimento ormai vissuto alla luce del sole, complici, però, i paparazzi, perennemente appostati… Il settimanale Chi regala un’altra copertina a Stefano De Martino, sorpreso in barca a largo di Porto Cervo, in Sardegna. Il conduttore si gode gli ultimi giorni al mare con la fidanzata Caroline Tronelli. I due, negli scatti, si scambiano coccole e tenerezze, appassionati. Ma questa non è certo, ormai, una novità. Le voci che lasciano tutti col fiato sospeso sono quelle, ormai rumorosissime, su una possibile gravidanza di lei. Stefano De Martino diventa di nuovo padre?

E’ un altro giornale, Oggi, a parlare della dolce attesa probabile della 22enne. Stefano e Caroline sono stati sorpresi mentre si recavano nello studio di un noto ginecologo di Roma, lo stesso che avrebbe seguito la gravidanza della sorella della ragazza, MariNicol, che ha una bimba di poco più di un anno.

Per la figlia di Stefano Tronelli, fondatore della Tron Group Holding, società di consulenza da oltre 13 milioni di euro di fatturato nel 2023, sarebbe la prima gestazione. La più giovane di tre fratelli (in famiglia c’è anche Francesco) potrebbe presto svelare la cicogna, sempre che sia in volo. De Martino, che è appena tornato in tv con Affari Tuoi, ieri, alla prima, battuto inaspettatamente da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5, è già padre di Santiago, 12 anni, avuto dall’ex moglie ora 40enne Belen Rodriguez.