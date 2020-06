Stefano De Martino dimagrito per la crisi con Belen? Riappare in tv 'sciupato': le sue parole

Stefano De Martino è dimagrito per la crisi con Belen? Il ballerino e conduttore riappare in tv piuttosto ‘sciupato’. Ospite di Mara Venier a Domenica In non dice una parola sul suo privato e la nuova rottura con la moglie. Ammette però il periodo difficile e sui chili persi ironizza.

Mara Venier gli chiede come stia. Stefano risponde con un plurale sospetto. “Siamo stati meglio”, ammette. Si riferisce a lui e Belen? Tutti si aspettano che finalmente dica tutto, ma il bel 30enne della showgirl non fa menzione. ‘Zia’ Mara gli sottolinea: “Ti vedo dimagrito”. Spera forse che l’artista finalmente gli apra il suo cuore. De Martino non ci pensa affatto e replica: “L'aria di Napoli…arrivo qui con dieci chili di meno per poter recuperare”.

Stefano De Martino in collegamento da Napoli insieme a Fatima Trotta, da dove andranno in onda con “Made in Sud”, scherza con la Venier. Si fa vedere con la sagoma della presentatrice accanto e dice: “Mara, sai che ti ho sostituita? Con la tua sagoma. Se mi venivi a trovare qui dovevamo stare distanti, per rispettare il distanziamento sociale. Invece la sagoma posso abbracciarla e tenerla vicina. Devi venire a trovarmi, sai che mi porti bene”.

Parla dello show, mostra anche lui un piede ingessato per finta e sempre a Mara Venier precisa: “Sei il mio idolo, ti ho sempre imitata”. I fan rimangono delusi. Si aspettavano che spifferasse tutto sull’addio. Nessun accenno invece. Vuole che la questione rimanga privata. Chissà se prima o poi cambierà idea. Intanto dimagrisce per lo stress e la delusione per la separazione, forse, e dice che in questo momento non è certo al massimo…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/6/2020.