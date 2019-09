Stefano De Martino torna ancora una volta a Domenica In, parla dei suoi impegni in tv e soprattutto dell’amore ritrovato con Belen. Mara Venier gli ripropone l’ultima intervista proprio nel suo salotto, quando aveva confessato che stare con la moglie e Santiago era “il suo posto preferito”. Il ballerino si scioglie e dice: “Io vengo a Domenica In per fare le dichiarazioni d'amore a mia moglie. Infatti, quando voglio cercare di dirle qualcosa non vedo l'ora che mi capita di venire a Domenica In. Nella sofferenza, ci siamo trovati bene e infatti io non ho perso l'occasione per venire qui a dire che sono pazzo di mia moglie”.

Stefano De Martino è felice con Belen e spiega: “Ci siamo ritrovati perché non ci siamo mai lasciati, c'è sempre stato il cordone ombelicale che ci lega. Siamo stati fortunati perché non tutte le storie riescono a resistere alle intemperie della vita. E’ una banalità, ma per apprezzare qualcosa devi prima di perderla. Io auguro a tutte le persone di non perdere le cose per capirle. Alcune cose sono cambiate sicuramente in meglio”

La conduttrice gli chiede dell’estate appena trascorsa. “Ho passato un'estate di relax, mare e famiglia. Il resto lo potete immaginare da soli”, racconta il ballerino.

Poi su Santiago fa sapere: “Santiago cresce, troppo in fretta. Ha il carattere della madre, quindi è testardo. Lei è della Vergine ed è pignola e precisa, non si sposta facilmente. Ma si è ammorbidita nel tempo. Mi sciolgo. Sono fortunato perché abbiamo un figlio meraviglioso, cresce in fretta e mi preoccupa che quel rapporto così dolce e carnale possa svanire perché già lo vedo che quando torna da scuola, porta l'amichetto da casa e mi dà il cinque da lontano. E' il segno per dire, c'è il mio amico, facciamo i maschi. Però mi ha insegnato tante cose”.

“Ma non avete voglia di allargare la famiglia?”, domanda Mara Venier. “Io ho sempre voglia Mara” replica De Martino scatenando le risa del pubblico per il doppio senso. “La malizia è nelle orecchie di chi ascolta – poi precisa – ho detto che ho sempre voglia perché mi piacciono i bambini. Io ci metto del mio, sto sempre in giro ma quelle poche volte che sono a casa mi dedico alla famiglia, te lo assicuro”.

Per Stefano De Martino c’è una sorpresa a Domenica In, arriva il videomessaggio della mamma: “Sei stato sempre un figlio speciale, avevi una luce diversa. Tuo nonno sarebbe orgogliosissimo di te”. Il presentatore di “Stasera tutto è possibile” si commuove. “Mio nonno mi manca tanto - racconta - ogni tanto passo a casa di mia nonna e quando mi siedo sulla sua sedia lo sento che è là con noi. Era il classico capo famiglia, risolveva qualsiasi problema”.

Mara lo ascolta con attenzione, gioca con lui, poi gli chiede se tornerà a lavorare con la moglie in tv. “Non lo so se mi piacerebbe. Ci vuole l'idea giusta al momento giusto”, risponde. Da casa Belen lo guarda ed è orgogliosissima di lui, il suo più grande amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2019.