Stefano De Martino quest’anno l’estate la passa in Campania, la “sua” Campania. Il conduttore partenopeo da mesi si trova a Napoli. Da quando la storia d’amore con Belen è finita, è arrivato nel capoluogo della regione per rimanerci. Il motivo principale in realtà è legato al lavoro, visto che ogni settimana è al timone del programma ‘Made in Sud’, che va in onda proprio da qui. E poi ovviamente ci sono i familiari e le bellezze della zona, che soprattutto d’estate sono fantastiche, a partire da Capri.

L’ex volto di ‘Amici’ ha infatti una barca (sebbene ora sembra voglia venderla) con cui ama andare a trascorrere ore di relax sotto il sole con vista Faraglioni. La meta, una delle più amate dal jet set internazionale, quest’anno ha fatto il pieno di turisti italiani, che preferiscono rimanere dentro i confini nazionali. E lui tra una prova e l’altra del programma di Raidue si tuffa nell’acqua chiara intorno all’isola, dove ci sono anche molti suoi amici (e dove porta anche il figlio Santiago, 7 anni, quando è con lui). In queste immagini si trova insieme ad Alessandro Scala, nota guida turistica del posto, che propone giri turistici da sogno in barca (come quello a bordo del Sadama II).

L’altra sera il 30enne è apparso leggermente infastidito proprio durante l’ultima puntata di ‘Made in Sud’. A chi ancora una volta ha fatto insinuazioni sulla fine del matrimonio con Belen e sul suo attuale stato sentimentale (ufficialmente è single), Stefano ha risposto per le rime. “E basta! Sono mesi che parlate e scrivete! Sono fidanzato o non sono fidanzato? Ma a voi che ve ne fot***?”, ha fatto sapere scherzando, ma non troppo.

Scritto da: la Redazione il 21/7/2020.