Stefano De Martino, la festa per i 32 anni è super intima. La sorpresa dell’ex Emma Marrone

Stefano De Martino compie 32 anni, la festa di compleanno del napoletano è super intima. Niente mega party per l’ex volto di Amici. Il conduttore celebra la data importante in casa, con gli amici più stretti. A fargli una bella sorpresa ci pensa l’ex Emma Marrone.

De Martino pensa solo a studiare, a recitare nel primo film per cui è stato chiamato sul set dopo il piccolo cameo in Don Matteo, a calcare il palcoscenico a teatro con Biagio Izzo e Stefano Paolantoni in “Che coppia noi 3”, e al ritorno in tv da presentatore. L’ex marito di Belen Rodriguez si tiene lontano dal gossip, nonostante le tante voci che lo vorrebbero perennemente ‘in love’: vuole crescere professionalmente. Nel tempo libero si dedica al figlio Santiago, 8 anni, avuto dalla showgirl argentina 37enne.

VIDEO

Nessun party per i 32 anni, Stefano spegne le candeline nel suo appartamento a Milano. La torta è al cioccolato, semplice, quasi modesta. Ringrazia i follower che lo riempiono di auguri, Tra i tanti famosi che non dimenticano il suo compleanno anche Emma, che con lui ha ritrovato un buon rapporto.

“Auguri Ste!”, gli scrive la bionda, accompagnando le sue parole con una faccina che gli manda un bacio a forma di cuore. La cantante salentina, ai tempi mollata da De Martino per Belen, si prende gli applausi di tutti, il suo gesto conquista i follower che esultano virtualmente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/10/2021.