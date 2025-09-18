Stefano De Martino e la fidanzata Caroline, primi segnali di crisi? Ecco perché 'Oggi' parla di maretta tra i due

Il settimanale pubblica le immagini dello scontro al ristorante tra il 35enne e la Tronelli

La 22enne si alza e se ne va, lui esce dal locale dopo 20 minuti: arriva a casa sua e deve citofonare…

Ci sono già i primi segnali di crisi? Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli sono stati sorpresi da Oggi durante una lite, andata in scena al ristorante a Roma. Il settimanale pubblica le foto dello scontro e parla di maretta tra i due.

Tutto è andato in scena da Ercoli, in zona Prati. Con la 22enne ci sono pure la madre Pamela e un’amica. Il conduttore 35enne arriva direttamente dal Teatro delle Vittorie, dove ha finito di registrare Affari Tuoi, saluta e insieme alla compagna si sposta in un tavolo interno del locale.

Mentre mangiano, c’è un diverbio. La ragazza è arrabbiata, improvvisamente si alza e se ne va. Caroline esce dal ristorante e si dirige verso la casa del napoletano a piedi. Dopo circa 20 minuti anche De Martino lascia il ristorante. La Tronelli ha usato le chiavi per aprire il portone del palazzo dove si prova l’abitazione. Stefano non le ha, invece, così è costretto, nonostante il litigio, a citofonare. Il mattino seguente la coppia esce insieme, sembra che tutto sia alle spalle…

“Noi non inventiamo niente, chi era presente ha riferito bene. Non stiamo dicendo che si sono lasciati, magari la tensione è finita”, sottolinea il giornale. E ancora: “De Martino sembra aver l’aria stanca e demoralizzata. Nonostante il suo impegno, anche il lavoro in tv non andando bene: Affari Tuoi sta subendo pesantemente la concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna”. Intanto i rumor aumentano: c’è chi giura che Caroline sia furiosa per i gossip che vorrebbero Stefano ancora legato all'ex moglie Belen, madre del figlio santiago, 12 anni. C’è anche chi giura che i due avrebbero ripreso a vedersi segretamente…