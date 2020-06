Stefano De Martino, il figlio gli ha fatto un occhio nero! Guarda

Stefano De Martino a Milano, nella nuova casa dove alloggia da quando c’è stato il secondo addio con Belen, mostra l’occhio nero. Il figlio gli ha fatto un brutto scherzetto. Santiago gli ha involontariamente dato una ‘capocciata’ ed ecco arrivare il vistoso livido sulla palpebra che il ballerino e conduttore fa vedere ai follower, ironizzandoci su..

Non se lo aspettava, ma è accaduto. Stefano è vittima del figlio Santiago, che vede regolarmente, appena è libero dagli impegni a Napoli con “Made in Sud”, alternandosi con mamma Belen. Il bambino di 7 anni, esplosivo ed energico come non mai, gioca sempre insieme al papà ed ecco arrivare l’inaspettato incidente.

“Mio figlio è nato il 9 di aprile, quindi è dell’Ariete. Dicono che ci nasce sotto il segno dell’Ariete abbia la testa particolarmente dura. Io ho sempre pensato fosse un falso mito, sinceramente. …E invece…!”, racconta De Martino nelle sue IG Stories.

Poi mostra ai fan l’occhio nero che gli ha fatto il figlio e che ora dovrà passare piano, piano. Meno male che l’ex volto di Amici ha un po’ di tempo a disposizione prima di essere nuovamente in diretta tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/6/2020.