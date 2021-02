Stefano De Martino, frecciatina a Belen? 'Tra uomo e donna meglio equilibrio casalingo tradizionale'

Stefano De Martino in tv parla della vita di coppia e di quello che rende forte e indissolubile una relazione. Il conduttore ed ex ballerino 31enne rivela la sua donna ideale. Non commenta la nuova gravidanza di Belen, la sua ex moglie. “Tra uomo e donna meglio un equilibrio casalingo tradizionale”, dice a “Ciao Maschio”, ospite della prima puntata del talk condotto da Nunzia De Girolamo su Rai Uno. E’ una frecciatina alla Rodriguez? Stefano non esce allo scoperto sull’ex, ma sa che quel che dice potrebbe essere visto da alcuni come un ragionamento “un po’ sessista”.

De Martino non parla dei gossip. Parte dagli aggettivi con cui si è definito in passato: lento, tradizionale e marinaro. La lentezza, in questi tempi frenetici, per lui è un valore aggiunto che serve per assaporare meglio la vita, goderla appieno e imparare. Napoletano doc ha il mare nel sangue. Quando deve spiegare il suo essere tradizionale non ha dubbi e chiarisce il suo punto di vista.

“Uomini e donne hanno un modo di comunicare diverso. L’errore più comune delle donne è pensare di parlare con un uomo come se davanti a lei ci fosse un'altra donna. Noi abbiamo modi di comunicare più basici, siamo semplici… O è bianco o è nero, non abbiamo sfumature”, sottolinea l’ex volto di Amici.

“La mia donna ideale deve essere sicuramente tradizionale - spiega Stefano - Fra le cose che legano una coppia c’è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale”.

De Martino parla poi delle donne della sua famiglia, si sofferma sulla nonna recentemente scomparsa: “Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Le donne così, rispetto ad uomini come mio nonno che era un commerciante e aveva un certo tipo disposizione nella società, si appoggiava molto all'opinione di mia nonna, che aveva l'ultima parola”.

“Quando parli oggi alle donne di quel tipo di devozione si passa sempre per essere un po’ sessisti - aggiunge ancora il presentatore di “Stasera tutto è possibile” - Invece secondo me, prendersi cura dell’altro nella coppia genera un equilibrio amorevole. Oggi si ha paura di dirlo perché se dici una cosa a favore è per forza a discapito delle donne, invece non è così: credo ci sia un equilibrio casalingo tradizionale che bisogna tenere bene a mente”.

Le sue affermazioni sul social non vengono apprezzate da tutti. Su Twitter si crea un po’ di polemica: sono tanti quelli che vedono nei suoi concetti un retaggio maschilista evidente e, come lo stesso Stefano temeva, lo etichettano come sessista. Altri invece sottolineano la sua chiarezza e apprezzano la virilità dell’essere uomo senza mezze misure.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2021.