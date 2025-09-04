Le immagini di Stefano De Martino che accompagna la fidanzata Caroline dal ginecologo fanno esplodere i gossip: lei è incinta? Guarda

Il conduttore 35enne pizzicato dai paparazzi con la 22enne: insieme entrano ed escono dallo studio di Luigi Perniola

Il medico è lo stesso che ha seguito la gravidanza della sorella maggiore della ragazza, MariNicol, madre di Vittoria

Non sono sono felici e contenti, ma potrebbero essere già stati ‘baciati dalla cicogna’, che potrebbe essere in volo. Il settimanale Oggi pubblica in copertina le immagini di Stefano De Martino che accompagna la fidanzata Caroline Tronelli dal ginecologo a Roma. Gli scatti fanno esplodere i gossip: tutti si chiedono se lei è incinta…

Il giornale racconta tutto. Poco prima dell’ora di pranzo il 35enne e la 22enne escono dall’appartamento dell’ex ballerino a Prati, quartiere centrale della Capitale. Caroline, stando sempre al racconto, starebbe già facendo le ‘prove di convivenza’ con il presentatore lì. Abbigliamento sportivo, salgono sull’auto con autista che li aspetta. Arrivano nei pressi di via Veneto, sempre seguiti dai fotografi.

De Martino e la Tronelli entrano nel portone del palazzo che ospita lo studio del dottor Luigi Perniola, lo stesso ginecologo che ha seguito la gravidanza della sorella maggiore di Caroline, MariNicol, madre da un anno di Vittoria. Rimangono dentro per 40 minuti, poi escono nuovamente in strada: hanno i volti raggianti.

C’è un altro particolare che fa pensare: Caroline torna sotto la luce del sole con la t-shirt alzata nella parte anteriore, come se l’avesse dimenticata così dopo un’ecografia… La coppia rimane con la bocca cucita, ma c’è chi giura che presto Santiago, il primogenito 12enne del presentatore, potrebbe avere ‘compagnia’.