Stefano De Martino non si contiene. Da Ibiza, dove trascorre la sua romantica estate 2019 con Belen e il figlio Santiago, condivide nelle sue IG Stories alcuni video in cui si diverte a prendere in giro le influencer, la cognata Cecilia Rodriguez, tra questi, compresa.

Il ballerino davanti lo specchio fa il verso a chi sui social promuove prodotti da far acquistare, con tanto di codice sconto fasullo. La gag è esilarante e il napoletano irresistibile nel ruolo.

VIDEO

Fa il verso agli influencer. Stefano De Martino inizia col dire: “Sono qui in bagno dove solitamente mi trucco prima di uscire e voglio svelare solo a voi, cari follower, i miei segreti di bellezza”. Poi continua: “Allora partiamo da una cosa che per me è fondamentale che per me è il dentifricio. Il dentifricio perché non che io ci faccia il solito uso, quello che fanno tutti, si lavano i denti. Io lo metto così, prima di uscire”.

L’ex Amici, nel pronunciare le sue parole, si spalma il dentifricio sugli zigomi e aggiunge: “Questo fa sì che la mia pelle profumi”. Non è ancora finita. Arriva anche un selfie in cui De Martino indossa un cerchietto fucsia, ha il tubetto del dentifricio nella mano, ben visibile davanti all’obiettivo. Sotto lo scatto si legge: “Codice sconto STEFA9”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/7/2019.