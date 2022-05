Stefano De Martino ospite a 'Le Iene', Belen: 'Ecco perché è tornato da me’

Stefano De Martino fa il suo ingresso con il classico completo nero con cravatta in tinta e camicia bianca a Le Iene. Ospite della trasmissione di Davide Parenti condotta da Belen, è stato invitato per fare uno dei monologhi previsti. L’argentina lo annuncia in grande stile, poi, rispondendo a un tweet del pubblico rivela il motivo per il quale l'ex marito è tornato per la seconda volta a far coppia con lei.

Ancora nessuna foto insieme sul social. Belen si fa vedere nelle sue IG Stories dietro le quinte, in camerino: proprio in quell’istante arriva Stefano, con cui è tornata insieme per la seconda volta. Il napoletano si vede solo per un istante alle sue spalle, poi niente più.

Anche in tv, la 37enne annuncia il 32enne, ma non si fa vedere con lui al centro dello studio. Immancabili però arrivano le battutine di Teo Mammucari: “Ho visto Stefano De Martino dietro le quinte con la cravattina, vestito da Iena. Perché non entra? Ha paura? Vieni Stefanino. Ha paura perché è il terzo incomodo. Lo rovino, ti giuro”, ironizza il conduttore. Belen ridendo replica: "Sta per arrivare. Ma terzo incomodo di cosa? Teo ma ti sei rinc*glionito?”.

Arriva il momento dell’ex ballerino. “Adesso è arrivato uno dei miei momenti preferiti di questo programma. Qui ho una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi, ecco a tutti Stefano De Martino”, sottolinea la Rodriguez.

Il napoletano fa il suo monologo, al termine ci pensa il comico Eleazaro Rossi a scherzare sulla situazione con uno sketch al grido di: “Belen scegli me. Che cosa caz*o ha Stefano che io no ho?”.

Non è ancora finita. Belen legge un tweet ironico contro di lei quando c’è lo spazio mean tweets. “Sappiamo benissimo tutti che la minestra riscaldata non è una buona cosa. E quindi mi viene da dirti: cara Belen Rodriguez scansati che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano De Martino”, le scrive un follower. La showgirl ribatte e spiega perché De Martino, padre di Santiago, 8 anni, il suo primogenito, è tornato con lei: “In realtà mi sono già scansata parecchie volte, ma la lasagna di nessun’altra gli è piaciuta abbastanza”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/5/2022.