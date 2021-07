Stefano De Martino scrive parole dolcissime per il figlio Santiago, 8 anni, avuto dall’ex moglie Belen Rodriguez. Il conduttore 31enne a Vanity Fair affida una lettera per il suo bambino.

‘’Ho un padre che mi ha sempre amato immensamente, ma che ha avuto il coraggio di dirmelo per la prima volta soltanto quando avevo 19 anni. Sapevo che mi amava, ma sentirselo dire è stata una delle emozioni più forti della mia vita. È per questo che non passa giorno senza che io lo dica a te, Santi. Ti accarezzo la testa, ti abbraccio, ti dico ti voglio bene, tutti i giorni. E da quando esisti tu non sono più frenato nel dirlo anche a lui, a mio padre''. Inizia così la lettera di Stefano per Santiago.

''Vorrei sapessi che le lacrime di un uomo non sono per forza debolezza e la forza di un uomo non sta nel nascondere i suoi sentimenti e le sue emozioni. Ci parliamo oggi, ti cucino oggi, oggi cerco di insegnarti il valore della conquista, il valore del lavoro che rende migliore un uomo, che lo rende libero. L’importanza dell’onestà, la sacralità dell’amicizia, la bellezza dell’amore». Questi alcuni dei passaggi della dedica paterna…

Scritto da: La Redazione il 22/7/2021.