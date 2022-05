Stefano De Martino parla di Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino: 'Mi sento suo zio’

Stefano De Martino, intervistato da ‘Il Corriere della Sera’, ha rilasciato rare dichiarazioni sulla sua vita privata. Il 32enne, che da anni è ormai molto geloso della sua privacy, parlando dell’attenzione mediatica sulla seconda reunion con Belen ha per la prima volta confermato di essere tornato con l’ex moglie: “Sì sì. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”.

Il giornalista gli ha poi chiesto che rapporto abbia con Luna Marì, la bambina avuta dalla Rodriguez con Antonino Spinalbese meno di un anno fa. “È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”, ha detto.

Stefano, che ha avuto il piccolo Santiago 9 anni fa, non ha invece alcuna intenzione di andare di nuovo all’altare. “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”, ha fatto sapere.

Gli è stato poi chiesto se sia ancora in contatto con Maria De Filippi. “Sì, mi confronto spesso con lei e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo”, ha spiegato.

Infine ha speso parole molto tenere per l’ex Emma Marrone: “È una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv...”. Ancora oggi non gli dispiace andare ai concerti della salentina. “Quando capita volentieri, l’ultimo prima del Covid. Siamo rimasti in ottimi rapporti”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 30/5/2022.