Stefano De Martino: 'Sono meno famoso delle mie ex'

Stefano De Martino non ha problemi ad ammetterlo. “Sono meno famoso delle mie ex”, sottolinea. Il riferimento va dritto a Emma Marrone e all'ex moglie Belen. Il conduttore e ballerino 31enne lo scrive nero su bianco nella dia bio su Instagram.

Aggiorna il suo profilo social e imperturbabile autoironizza, perché Stefano sa, è freddamente consapevole che spesso questo è l’appunto che gli è stato fatto con malignità da molti: quello di essersi legato a donne più popolari di quanto non fosse lui.

“Napoletano, classe ’89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex”, scrive il napoletano ex volto di Amici.

Etichettato più volte come ‘compagno di’ o ‘ballerino per’, quando ha esordito da presentatore, qualcuno si è meravigliato per la sua bravura e scioltezza: il fatto che prima fosse stato scelto aveva stupito. De Martino, però, ha tirato dritto per la sua strada.

Caparbio, è riuscito a conquistarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo con le unghie e con i denti. E ora prende la vita con grande filosofia. Stefano esalta la sua vena ironica e in questo modo vince su tutto. Poco importa delle sue ex, per quanto rimangano molto famose: sono ormai il passato e vale la pena scherzarci su.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/11/2020.