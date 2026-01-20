Stefano De Martino vive il suo terribile lutto in silenzio con la famiglia: i messaggi di cordoglio per la morte del padre

Enrico è scomparso ieri, 19 febbraio, a soli 61 anni: era malato da tempo e le sue condizioni sono peggiorate

La Rai non modifica la programmazione, Affari Tuoi va regolarmente in onda nella giornata più difficile per il conduttore che guida il gioco e insorgono le polemiche. Le puntate sono registrate e al momento viale Mazzini non ha ancora diffuso ulteriori aggiornamenti riguardanti i giorni successivi. Intanto Stefano De Martino vive il suo terribile lutto in assoluto silenzio con la sua famiglia. Numerosi arrivano i messaggi di cordoglio per la morte del padre. Enrico è scomparso ieri, 19 febbraio, a soli 61 anni: era malato da tempo e le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi mesi. Lascia la moglie Mariarosaria e i tre figli, era padre, oltre che del 36enne, anche di Adelaide, 31 anni, e Davide, 21, e i nipoti Santiago, 12 aqnni, figlio del suo primogenito, e Mattia, 2 anni, avuto dalla secondogenita.

"L’amministratore delegato, il presidente e tutta Rai pubblicità porgono le più sentite condoglianze a Stefano e alla famiglia per il dolore che li ha colpiti", scrive la Rai. Endemol, società che produce Affari tuoi e Stasera tutto è possibile! e che fa parte del gruppo Banijay, fa sapere "Gli amici di Endemol partecipano con profondo cordoglio al lutto di Stefano e di tutta la famiglia per la scomparsa di Enrico De Martino”. Parole simili le esprime Banijay: "Tutta Banijay si unisce con affetto a Stefano ed alla sua famiglia nel dolore per la perdita del caro papà".

Anche Mediaset è vicina all’ex ballerino di Amici: “L'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori di Mediaset partecipano al lutto di Stefano De Martino e della sua famiglia per la scomparsa di Enrico De Martino”. Antonio Ricci, che torna in onda con Striscia la Notizia, insieme a tutto il suo team "si uniscono al cordoglio di Stefano e della sua famiglia per la scomparsa del padre”.

Sui social sono infiniti i messaggi di condoglianze per Stefano, che era legatissimo al papà, con cui condivideva la passione per la danza. Personaggi noti e gente comune lo inondano d’affetto e calore, tra questi anche Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, da cui ha avuto Luna Marì, 4 anni: gli manda un semplice ma significativo cuore rosso.