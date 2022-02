Stefano De Martino mostra i muscoli alle Maldive: il conduttore in costume fa impazzire le fan

Stefano De Martino si scopre e mostra i muscoli alle Maldive, dove si trova in vacanza col figlio di quasi 9 anni (spegnerà le candeline il prossimo 9 aprile): il conduttore in costume fa impazzire le fan. Nelle sue IG Stories le follower lo sommergono di ‘like’: affascinante e con un sense of humor assai spiccato, il 32enne è da sempre uno dei più desiderati in tv e sui social. L’ex ballerino di Amici, però, non ha occhi che per Santiago. In spiaggia, sull’isola dell’atollo, gioca insieme al ragazzino, che se ne sta comodamente sdraiato sull’amaca, mentre il papà lo culla, come se fosse ancora un bebè.

Tatuaggi in vista e un fisico scultoreo grazie agli allenamenti continui in palestra e allo yoga, che Stefano non disdegna affatto. De Martino, napoletano doc, catalizza l’attenzione delle ammiratrici e degli ammiratori. Guascone, sorridente, lui si lascia vedere, ma senza mostrare troppo sul profilo Instagram: vuole godersi questi giorni di relax assoluto col suo bambino, in santa pace.

Bagni, sole, tintarella, esplorazioni divertenti sul bagnasciuga ma anche sott’acqua. Stefano porta Santi in immersione, è accanto a lui mentre respirano con l’erogatore: lo spirito d’avventura li accumuna entrambi. Il figlio non ha alcun timore, se ne sta insieme al padre complice più che mai.

Al ritorno troverà mamma Belen, che non vedrà l’ora di riabbracciarlo. Probabile che la Rodriguez provi lo stesso desiderio pure vedendo Stefano, l’uomo che parrebbe sempre in grado di farla capitolare nonostante tutto…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2022.