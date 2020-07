Stefano De Martino nega il flirt con Mariana Rodriguez in diretta tv: ''Non è vero nulla''

Dopo il gossip sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino smentisce anche le voci su una relazione con Mariana Rodriguez.

Il conduttore 30enne non vuole assolutamente parlare della sua vita privata, ma ogni settimana è in onda con Made in Sud e i comici spesso lo tirano in ballo. Come è successo con Peppe Iodice ch durante l'ultima puntata, prima lo ha incalzato con la storia del presunto IPad con le conversazioni tra Stefano e Alessia, trovato da Belen Rodriguez e poi con Mariana. “Un’altra Rodriguez, ma ti piace proprio questo cognome?”: ha detto il comico di Made in Sud. De Martino ha risposto subito a tono: “Non è vero”. Iodice ha quindi aggiunto: “Ma perché non ti fidanzi con una bella napoletana?”. “Magari”, ha risposto Stefano.

Non sono note quindi le motivazioni che hanno portato nuovamente alla fine del matrimonio tra il conduttore e la showgirl, la reunion è durata meno di un anno e nessuno dei due ha ancora parlato con i giornali..

