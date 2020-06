Stefano De Martino non molla, niente dichiarazioni su Belen: 'Voglio far abituare le persone alla mia discrezione'

Stefano De Martino non molla. Niente dichiarazioni su Belen. Della situazione sentimentale con la moglie il ballerino e conduttore non parla. Intervistato dal Corriere della Sera via web, racconta la felicità per il ritorno a “Made in Sud”, la sua voglia di emergere e migliorarsi, ma nessun chiarimento sul suo privato. Il 30enne ci gira intorno, ma nulla di più “Voglio far abituare le persone all’amica discrezione”, spiega. Ha un approccio completamente diverso da quello della showgirl argentina sulla loro rottura.

La giornalista ci prova a farlo sbottonare. Stefano De Martino, quando gli si domanda dei gossip che impazzano furiosi nella sua vita, replica: “Ho fatto pace con questa cosa, è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci”.

Poi il napoletano aggiunge: “Prima smentivo di volta in volta, poi ho capito che la soluzione è ignorare: l’unico modo di far cadere queste cose è ignorarle. Le ho passate tutte queste fasi: da una sovraesposizione a non voler più parlare, forse non per rigetto, ma per maturità. Non ne voglio parlare più. E’ meglio che le cose siano tenute tra mura della propria casa. Credo che sia più salutare per tutti cercare di parlare solo di lavoro e provare a fare abituare le persone a una sorta di discrezione che magari negli anni un po’ per immaturità, per entusiasmo, non avevi”.

Non c’è verso. Stefano De Martino non affronta la questione di cui tutti parlano, la nuova rottura con Belen dopo un ritorno di fiamma travolgente, con i media. Protegge la sua privacy, intanto i rotocalchi continuano a cercare di capire i motivi che avrebbero portato l’ex volto di Amici e l’argentina al nuovo allontanamento. Il settimanale Chi aggiunge nuovi particolari: la coppia sarebbe ‘scoppiata’ per problemi interni al rapporto, non c’entrerebbero le famiglie, gli amici o presunti tradimenti.

Stefano a persone vicine a lui avrebbe detto: “Quello che è successo a noi è successo a tanti altri. Conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte, ma, in questo momento, la priorità è Santiago e sono sicuro che entrambi stiamo facendo di tutto per farlo stare bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/6/2020.