Stefano De Martino nella nuova casa convive con Choco: ecco chi è

Stefano De Martino nella nuova casa a Milano convive con Choco. Chi è il suo nuovo amico? Un bellissimo Labrador Chocolate che il ballerino e conduttore ha appena preso. Il bel 30enne ha voluto subito fare le presentazioni in famiglia: ha fatto conoscere il cane al figlio Santiago, letteralmente impazzito di gioia.

Nell’appartamento della mamma, Belen, c’è un bellissimo gatto, un adorabile certosino che si chiama Stich. Santi lo adora, ma adesso il piccolo di 7 anni donerà il suo affetto anche a Choco, un fantastico cucciolone, con cui potrà trascorrere il suo tempo quando starà insieme al padre, nella nuova bellissima casa presa a Milano, di cui l’ex volto di Amici fa scoprire il salone, con un’enorme porta finestra che si affaccia sul balcone.

VIDEO

L’appartamento di Stefano deve essere in pieno centro. Santi è steso per terra sul parquet dell’abitazione non ancora completamente arredata. Si coccola Choco. Il cagnolino è incontenibile e Santi ride mentre lo coccola e si lascia ricoprire di baci da lui.

E’ un nuovo inizio. L’addio a Belen è arrivato inaspettato e non deve essere stato facile. De Martino ha messo il figlio in primo piano e ora pensa solo a lui.

Smentiti i vari flirt che gli sono stati affibbiati, il napoletano si dedica completamente al bambino. Choco è arrivato soprattutto per lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/9/2020.