Stefano De Martino a spasso col nuovo cane incontra la storica amica di Belen: foto

Stefano De Martino va a spasso con il suo nuovo cane. In strada, nelle vie del centro di Milano, incontra la storica amica di Belen, Patrizia Griffini, la ‘petineuse’ del Grande Fratello 5, a cui presenta il quattro zampe. I paparazzi, che seguono il ballerino e conduttore come fossero la sua ombra, scattano ai due tantissime foto.

Stefano De Martino è affettuosissimo con il piccolo Choco. Riempie il labrador di coccole e lo accarezza amorevolmente. La biondissima 55enne lo guarda sorridendo e gioca lei stessa con l’animale. I due sono rimasti in ottimi rapporti, nonostante tra lui e Belen Rodriguez sia finita.

T-shirt bianca e bermuda per Stefano, scarpe comodissime e leggere ai piedi, visto il gran caldo. De Martino con lo zaino in spalla porta Choco in braccio. E’ probabile che il cane non possa ancora scorrazzare al guinzaglio perché ancora non ha completato il primo ciclo di vaccinazioni. Il cucciolo deve essere tutelato e il napoletano usa tutte le accortezze per farlo stare al meglio, senza correre rischi inutili.

La Griffini parla con Stefano, coccola lei stessa il cane. Poi i due si salutano e De Martino continua la sua passeggiata nel quadrilatero della moda fino a casa, nel nuovo appartamento appena preso e dove ora vive.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/9/2020.