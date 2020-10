Stefano De Martino cambia look. Il conduttore, 31 anni sorprende tutti e si mostra con i baffi. Capelli corti e via la barba: il bel napoletano lascia solo i baffi.

Stefano De Martino mostra il nuovo look nelle stories di Instagram: non è ancora convinto, ma gli piace ammirarsi in questa nuova veste. Con il basco e gli occhiali da sole, oppure al naturale, i baffi folti lo rendono diverso. Un mix tra Diego De La Vega e lo stile di Freddie Mercury. Stefano sicuramente non perde il suo fascino e con questo nuovo aspetto sembra un attore. Prima si è fatto crescere i baffi lunghi e poi ha deciso di tagliare la barba: il risultato comunque piace alle sue followers che sotto tutte le sue foto lo riempiono di complimenti. Casa nuova e look nuovo, il conduttore sicuramente ha aperto una fase importante della sua vita.

Mentre la sua ex moglie Belen Rodriguez cambia vita con il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese, De Martino cambia look e chissà che prima o poi non arrivi la donna giusta…

Scritto da: La Redazione il 19/10/2020.