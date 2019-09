Stefano De Martino e Marcello Sacchetta hanno fatto pace: di nuovo insieme e sorridenti sul social

Tutto è bene quel che finisce bene. L’amicizia tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta è tornata ad essere quella di un tempo. I due ballerini hanno fatto pace dopo aver trascorso un periodo senza neanche parlarsi. Sembra che l’allontanamento fosse stato causato dalla reunion tra Belen e Stefano, o almeno questo era parso emergere dalle dichiarazioni che Sacchetta aveva rilasciato a fine agosto. “Dunque… io voglio bene a Stefano. Gli sono stato vicino nei suoi momenti no. Ammetto che non lo sento da parecchio tempo e che mi dispiace: però lo capisco, ha ritrovato la sua famiglia, il suo centro. Va bene così, lo dico senza polemiche”, aveva spiegato Marcello al settimanale ‘Chi’ circa un mese fa.

Ora però i due sono riapparsi felici e sorridenti nelle Instagram Stories. Vale la pena ricordare che dopo la rottura tra il 29enne partenopeo e la Rodriguez, avvenuta alla fine del 2015, De Martino e Sacchetta erano diventati davvero inseparabili. E non solo perché entrambi lavoravano ad ‘Amici’, ma perché ad unirli c’era un feeling fortissimo. In molti identificavano Marcello, felicemente fidanzato con la ballerina Giulia Pauselli, come il miglior amico di Stefano. Per questo le incomprensioni della scorsa estate avevano lasciato di stucco tutti quelli che li conoscono bene.

“A volte ritornano”, scherza Sacchetta nelle Stories pubblicate da Stefano. Il marito di Belen si limita a sorridere, ma dai suoi occhi pieni di gioia traspare la felicità di aver ritrovato una persona cara, su cui ha fatto molto affidamento durante i periodi più bui della sua vita e a cui vuole davvero molto bene.

Scritto da: la Redazione il 26/9/2019.