Stefano De Martino, vacanza da papà single: alle Maldive con Santiago

Stefano De Martino solo un paio di giorni fa è volato via dall’Italia insieme al figlio Santiago, 8 anni: direzione Maldive. E’ stata Belen ad accompagnare il conduttore 32enne e il suo primogenito (il 12 luglio scorso è diventata mamma anche di Luna Marì, avuta dall’ex Antonino Spinalbese) all’aeroporto di Malpensa: la showgirl argentina è uscita dal portone di casa dell’ex ballerino di Amici, dove sarebbe rimasta a dormire, insieme ai due, è salita in macchina e via.

Il napoletano ha scelto come destinazione per una rigenerante vacanza insieme al suo bambino in un lussuoso resort delle Maldive. Nell’isoletta dell’atollo si rilassa dopo le fatiche in tv, dove è in onda su Rai Due con Stasera tutto è possibile. Secondo i ben informati, anche la Rodriguez sarebbe partita volentieri con Stefano e Santi: impegnata su Italia 1 alla conduzione de Le Iene, insieme a Teo Mammucari, però, le è stato impossibile farlo.

De Martino ai tropici osserva il suo piccolo uomo divertirsi tra bagni, esplorazione della spiaggia, come se fosse su un’isola dei pirati, e dei fondali, con lo snorkeling, munito di maschera.

Santiago per Stefano è vita allo stato puro. Tiene alla sua famiglia. “E’ la cosa fondamentale”, ha confessato recentemente a Gente. Vorrebbe stare lontano dai gossip, al punto da minimizzare la possibile seconda reunion con l’ex moglie Belen. Così spenge i riflettori in attesa del ritorno in tv, sembra come giudice del Serale di Amici per il secondo anno consecutivo, e se ne va nel luogo dei sogni nel mezzo dell’Oceano Indiano.

Come spifferato dalla Rodriguez, sempre allo stesso settimanale una settimana dopo: “Usciamo a cena, lui ha le chiavi di casa mia. E' qualcosa in evoluzione, ma a Stefano non piace che se ne parli”.

