Stefano De Martino paparazzato in Sardegna mentre bacia e coccola la fidanzata Caroline Tronelli: le foto in barca

Il presentatore napoletano sembra aver ritrovato l'amore con la 22enne

Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia in Sardegna sullo yacht

Stefano De Martino si gode l'estate all'insegna della passione. Il conduttore napoletano è in vacanza in Sardegna, sul suo yacht "Santiago", chiamato così in onore del figlio avuto dall'ex moglie Belen Rodriguez. De Martino però non è solo, ormai al suo fianco c'è una presenza fissa: si tratta di Caroline Tronelli.

Stefano De Martino in Sardegna con Caroline Tronelli

E' la prima volta che il 35enne esce allo scoperto con una ragazza dopo la fine del matrimonio con Belen. Quest'estate è stato visto più volte con Caroline e ora i due si vivono la relazione alla luce del sole, come mostrano le foto del settimanale Chi. Pare che Stefano e Caroline si conoscano da tempo, la 22enne, infatti è figlia di noti imprenditori campani, amici di De Martino. La scintilla però sarebbe scattata a giugno proprio in Sardegna, dove Stefano si è trasferito per le vacanze.

Il conduttore napoletano sembra molto felice

Le foto di "Chi" mostrano come i due innamorati, dopo aver giocato sugli scogli dell'isola di Spargi, in Gallura, vengono recuperati da un gommone a bordo del quale c'è la mamma di Caroline, Pamela. Chissà che non sia la volta buona...