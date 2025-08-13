Stefano De Martino paparazzato in Sardegna mentre bacia e coccola la fidanzata Caroline Tronelli: le foto in barca

- Il presentatore napoletano sembra aver ritrovato l'amore con la 22enne
- Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia in Sardegna sullo yacht
Stefano De Martino si gode l'estate all'insegna della passione. Il conduttore napoletano è in vacanza in Sardegna, sul suo yacht "Santiago", chiamato così in onore del figlio avuto dall'ex moglie Belen Rodriguez. De Martino però non è solo, ormai al suo fianco c'è una presenza fissa: si tratta di Caroline Tronelli.
E' la prima volta che il 35enne esce allo scoperto con una ragazza dopo la fine del matrimonio con Belen. Quest'estate è stato visto più volte con Caroline e ora i due si vivono la relazione alla luce del sole, come mostrano le foto del settimanale Chi. Pare che Stefano e Caroline si conoscano da tempo, la 22enne, infatti è figlia di noti imprenditori campani, amici di De Martino. La scintilla però sarebbe scattata a giugno proprio in Sardegna, dove Stefano si è trasferito per le vacanze.
Le foto di "Chi" mostrano come i due innamorati, dopo aver giocato sugli scogli dell'isola di Spargi, in Gallura, vengono recuperati da un gommone a bordo del quale c'è la mamma di Caroline, Pamela. Chissà che non sia la volta buona...