Parla per la prima volta Stefano De Martino: ecco perché è finita con Belen

Stefano De Martino si apre a cuore aperto, per la prima volta parla della separazione definitiva da Belen, quella che ha fatto più rumore nel 2020, dopo un ritorno di fiamma che pareva averli resi inseparabili. Il conduttore e ballerino 31enne spiega perché è finita: per lui il matrimonio giunto al capolinea non è stato un fallimento. Lo dice chiaramente nella lunga intervista concessa a Chi.

Quando gli si domanda il motivo della rottura, Stefano risponde serenamente, chiarendo il suo punto di vista. “Ho fatto una riflessione: ogni volta che si parla di una separazione ci rendiamo conto che è un evento sempre più ordinario, che sembra straordinario solo quando accade a due persone esposte, ma la cosa straordinaria sarebbe rimanere insieme”, sottolinea De Martino.

VIDEO

Poi aggiunge: “E’ difficile che un matrimonio duri tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa. I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e, per me, non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’. Io dico che nella migliore delle ipotesi il matrimonio si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo fare pace con questa visione ed evitare di usare un termine così negativo”.

In molti si sono chiesti se Stefano e la Rodriguez siano arrivati all’addio dopo un lockdown catastrofico, il napoletano però precisa: “Il lockdown ha messo alla prova tutti, ma venivamo da una situazione che era già complessa”. Ora lui e l’argentina, anche e soprattutto per il bene del figlio Santiago, 7 anni, sono in buoni rapporti: “Siamo rimasti bene, cerchiamo di fare del nostro meglio”.

Belen si è legata ad Antonino Spinalbese, 25 anni, con cui pare voler fare molto sul serio, a Stefano sono già state affibbiate invece diverse nuove fidanzate, su tutte Mariacarla Boscono, ma De Martino smentisce qualsiasi legame sentimentale: “Sono felicemente scapolo, ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché, di solito, si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto, quella in cui decidi tu a che ora andare a letto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/1/2021.