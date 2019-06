Stefano De Martino acclamato al Pitti Uomo a Firenze, ospite di Gazzarrini: belen non c’è, è rimasta a Ibiza con il figlio Santiago e l’amica Milca Gili

Allo stand Gazzarrini al Pitti Uomo a Firenze Stefano De Martino circondato da fan

Il ballerino torna in Italia per l’evento e si guadagna i riflettori

Stefano De Martino al Pitti Uomo a Firenze, ospite del brand Gazzarrini, si prende gli applausi dei fan, acclamato come una star. Il ballerino 29enne è tornato in Italia. A Ibiza ha salutato Belen, e il figlio Santiago. I due sono rimasti alle Baleari con l’amica della showgirl 34enne, Milca Gili. A Fortezza da Basso a Firenze per il Pitti Uomo arrivano tantissimi vip, Stefano De Martino, sicuramente, è tra i più desiderati. Il napoletano nello stand Gazzarrini conquista gli sguardi delle ammiratrici: è casual con il giubbotto, la t-shirt iconica e sotto pantaloni scuri. Sono tantissime le persone che lo circondano e fanno la fila pur di farsi un selfie con lui. VIDEO Il 29enne risponde ai giornalisti, spiega quanto ami la moda e quanto gli piaccia seguire le tendenze. Quando gli si domanda dove di veda tra 20 anni, Stefano De Martino risponde: “Su una barchetta in mezzo al mare, tornando a terra il meno possibile”. Non ha mai celato la sua voglia di cose semplici. Ora pare averle ritrovate proprio con la Rodriguez. I due, nonostante ogni giorno siano al centro del gossip, sembrano essersi estraniati da tutto, beati nel loro ritrovato amore. Il lavoro chiama e Stefano De Martino deve lasciare la moglie e il suo bambino sull’Isla. Arriva a Firenze al Pitti Uomo da Gazzarrini e sorride, anche se è probabile non veda l’ora di tornare lì da loro.

