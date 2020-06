Stefano De Martino viene interpellato per la prima volta durante un’intervista sulla delicata situazione familiare che sta vivendo. Il conduttore sembra infatti di nuovo in crisi con la moglie Belen Rodriguez. I due si erano riuniti nell'estate del 2019 dopo diversi anni di lontananza. Ora però la situazione sarebbe precipitata di nuovo. Lui si trova a Napoli per impegni di lavoro (la nuova edizione di ‘Made in Sud’), mentre la showgirl argentina è rimasta a casa a Milano con loro figlio Santiago. E’ stata proprio Belen ad ammettere di stare vivendo un momento sentimentale difficile e secondo molti la rottura stavolta sarebbe davvero insanabile.

Quando durante una nuova intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ il giornalista ha provato a sentire anche la versione di Stefano, lui ha replicato: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.

Quello del 30enne campano sembra un approccio completamente opposto rispetto alla linea di Belen, che invece durante la registrazione di un recente video pubblicato su Instagram ha spiegato: “Visto che sono un personaggio pubblico ad un certo punto le spiegazioni bisogna darle, anche perché sennò sono gli altri a raccontare le cose sul tuo conto”.

Rispondendo ad alcuni follower la Rodriugez, 35 anni, ha anche lasciato intendere che i problemi che avevano portato alla rottura con Stefano nel 2016 si sono ripresentati dopo appena 12 mesi di reunion. “Dobbiamo solo concentrarci sulle persone che ci meritano e che soprattutto danno un peso alla famiglia, non c’è nulla al mondo che io voglia più di questo!”, ha scritto sul social. “A volte la vita ti rimette davanti gli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose! Ed è giusto che sia così… così si impara”, ha fatto poi sapere.

Scritto da: la Redazione il 2/6/2020.