Stefano De Martino ha sfruttato la quarantena per insegnare una cosa a Santiago, ecco quale

Stefano De Martino ha sfruttato la quarantena al meglio per insegnare una cosa a figlio Santiago, che il 9 aprile scorso ha compiuto 7 anni. Il ballerino e conduttore, ora a Napoli per preparare le nuove puntate di “Made in Sud”, che torna in onda su Rai Due, lo svela in diretta social durante la prima puntata di “Un calice con Ignazio”. E’ lui il primo ospite del nuovo format che vede alla conduzione sul web il cognato Ignazio Moser, fidanzatissimo con Cecilia Rodriguez.

Stefano De Martino è felice. Non solo a Milano con Belen ha trascorso giorni speciali in isolamento, in assoluta serenità e senza scontri. La quarantena è servita pure ad altro. “Mi è servita per passare più tempo con Santiago, siamo stati ventiquattro ore su ventiquattro insieme. Ricorderò per sempre questo periodo come quello in cui gli ho insegnato ad andare in bicicletta senza rotelle”, rivela.

Il figlio è diventato bravissimo grazie all’aiuto del papà. Prima usava ancora le rotelle per andare in bicicletta. Stefano, approfittando dello spazio sotterraneo del palazzo dove vive con la moglie, quello in cui si trovano i garage, ha aiutato il bambino a pedalare senza alcun aiuto.

Santi si è lanciato senza alcuna paura. Non c’è stato il timore di cadere, merito di De Martino, che ha saputo come conquistare ancora una volta la sua fiducia.

Stefano De Martino al momento ha dovuto prendersi una pausa dalla famiglia. Torna in tv, sogna un giorno di recitare, intanto per la conduzione ha le idee chiare: “Mi ispiro a Renzo Arbore e se vogliamo parlare a livello internazionale a David Letterman. Non voglio però copiare nessuno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2020.