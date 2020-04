Stefano De Martino si separa da Belen e continua la quarantena a Napoli: ecco perché

Stefano De Martino, dopo tanti giorni trascorsi insieme, senza staccarsi un istante, si separa da Belen. Continua la quarantena a Napoli. La partenza da Milano non è stata facile, la decisione di lasciare la moglie e il figlio Santiago lì si è rivelata piuttosto dolorosa, ma è stata necessaria e non dovuta a problemi di coppia. Il ballerino e conduttore 30enne è stato costretto a partire per improrogabili impegni di lavoro.

Stefano De Martino via social spiega ai fan il motivo che lo ha spinto a continuare la quarantena a Napoli, la sua città, e a separarsi per un po’ da Belen Rodriguez. Prima ringrazia il suo pubblico che in tv continua a seguirlo gustando le puntate in replica di “Stasera tutto è possibile”. Poi rivela: “Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma”.

VIDEO

A Napoli, da solo, ora più che mai Stefano si rende conto di quanto sia duro l’isolamento senza avere accanto gli affetti più cari. L’ex volto di Amici sente di dover rivolgere un pensiero proprio a quelli che, come adesso lui, non hanno alcuno accanto: “Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli. Io ho avuto la fortuna di passarla finora con la mia famiglia. Oggi più di ieri mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli”.

Belen è rimasta a Milano. A far compagnia alla showgirl e al figlioletto ci pensa il fratello Jeremias Rodriguez come anche i suoi genitori, Veronica Cozzani e papà Gustavo. Vivono tutti nello stesso palazzo dell’argentina, che almeno non soffrirà troppo in questo periodo per il suo Stefano lontano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2020.