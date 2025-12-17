Il settimanale parla di “notte d’amore a casa di lui”, nonostante le smentite sussurrate finora

I fotografi appostati avrebbero ricostruito l’incontro tra il il 36enne e la 37enne

Lo scoop, almeno stando a quel che scrive il giornale, lo stesso che ormai da almeno un mese vocifera della possibile liaison, è servito. Stefano De Martino e Rocìo Munoz Morales si amano in segreto? Diva e Donna è convinta di sì: li paparazza separati davanti allo stesso portone, quello dello stabile in cui vive lui a Roma. Nonostante le smentite di rito afferma, che i due stanno insieme.

Stefano De Martino e Rocìo Munoz Morales si amano in segreto? Diva e Donna li paparazza separati davanti allo stesso portone

Il settimanale scrive: “Grande esclusiva. Le uniche foto della love story segreta. Notte d’amore a casa di lui. Lei è uscita dal portone in piena notte”. I fotografi appostati, tramite le immagini pubblicate, avrebbero ricostruito l’incontro. Stando a quel che è nero su bianco il conduttore napoletano 36enne sarebbe rientrato a casa da solo intorno alle 21,50. La spagnola 37enne sarebbe uscita dallo stesso portone solo quattro ore dopo, in piena notte.

Non ci sono foto compromettenti e appassionate. Solo questo. Ma il gossip è arrivato fino in Spagna, terra natale dell’attrice, ex compagna di Raoul Bova, da cui ha avuto Luna e Alma, 10 e 7 anni, e ufficialmente ancora single.

Il settimanale parla di “notte d’amore a casa di lui”, nonostante le smentite sussurrate finora

El Mundo fa sapere: “Lei è spagnola, lui è italiano. Un binomio internazionale già noto all’attrice e presentatrice Rocío Muñoz Morales che, secondo quanto riportato dalla stampa italiana nelle ultime ore, avrebbe già una nuova relazione sentimentale con il noto presentatore e ballerino italiano De Martino. Negli ultimi giorni, se non ore, i principali organi di informazione italiani si sono convinti sempre di più che sia solo questione di tempo prima che venga annunciato pubblicamente che Munoz Morales e De Martino hanno iniziato una relazione. Alcuni media sostengono addirittura che la conferma avverrà durante le vacanze di Natale".