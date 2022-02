Stefano De Martino rompe il silenzio: 'Belen va a avanti e indietro da casa mia, ma...'

Stefano De Martino cerca di bloccare i gossip sul ritorno di fiamma con l’ex moglie: sarebbe la seconda reunion della coppia dopo la separazione. Il conduttore 31enne, ex ballerino, rompe il silenzio sulle pagine di Gente: è vero, Belen Rodriguez ultimamente va avanti e indietro da casa sua a Milano, lo farebbe solo perché nella loro vita c’è il figlio nato 8 anni fa, Santiago, il primogenito della showgirl 37enne, mamma anche di Luna Marì, avuta lo scorso 12 luglio da Antonino Spinalbese, con cui è finita poco prima di Natale.

Quando gli si domanda della frequentazione assidua con Belen, tornata single, Stefano spiega: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario”.

De Martino giustifica anche le uscite in piena notte insieme a Belen, quando sono stati sorpresi dai paparazzi sotto il suo appartamento da soli: Santiago non è mai stato fotografato con loro. Eppure l’ex volto di Amici getta acqua sul fuoco e dice: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale”.

Stefano e Belen sono stati avvistati pure in hotel senza il figlio al seguito, come a cena fuori. Eppure Stefano De Martino, che negli ultimi tempi si è riavvicinato anche ai parenti dell’argentina, parla solo di famiglia: “E’ la cosa fondamentale. Attorno a essa gira la mia vita. La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio: sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me. Quindi, insomma: del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania”.

Il napoletano smentisce il ritorno di fiamma: “Non c’è, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”. Si è fatto un’idea sul motivo per cui la sua storia con Belen stia così a cuore a molti: “Le persone mi hanno conosciuto che ero un ragazzo e forse in questi anni si sono affezionate a me. Ma penso anche che ci sia una specie di transfert emotivo. Forse tutti hanno una storia che rimpiangono, un ex fidanzato mai dimenticato, una cotta dell’adolescenza, e osservare una coppia che torna assieme magari ti fa un po’ sognare. E’ come guardare in faccia uno che ha vinto al Superenalotto. Lo vedi e dici: ‘Magari capita anche a me!’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/2/2022.