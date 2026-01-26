Il conduttore 36enne distrutto dal dolore: il papà è deceduto lo scorso 19 febbraio a 61 anni

Il funerale del genitore è stato celebrato nel pomeriggio del 20 gennaio a Torre del Greco

Giorni lontano da tutto, ora Stefano De Martino rompe il silenzio social dopo la morte del padre Enrico. Nelle sue Storie il conduttore 36enne condivide una frase, poche parole con un profondo significato: “Il mio nome ha la voce di mio padre”. E’ annientato dal dolore: il papà è deceduto lo scorso 19 gennaio, aveva solo 61 anni. Da tempo malato, era peggiorato negli ultimi mesi. Lascia la moglie Mariarosaria e i tre figli, era padre, oltre che del 36enne, anche di Adelaide, 31 anni, e Davide, 21, e i nipoti Santiago, 12 anni, figlio del suo primogenito, e Mattia, 2 anni, avuto dalla secondogenita.

Stefano De Martino rompe il silenzio social dopo la morte del padre Enrico, le sue parole

L’ex ballerino di Amici non riesce a tornare alla vita di sempre, anche se l’impegno quotidiano con Affari Tuoi, continuato ad andare in onda con puntate registrate come se nulla fosse accaduto, lo richiamano agli impegni lavorativi in casa Rai. Nonostante il dolore che lo lacera dentro, nonostante il vuoto che sente, è costretto a proseguire il suo cammino. E cerca di elaborare lo straziante lutto.

Il funerale di Enrico De Martino è stato celebrato nel pomeriggio del 20 gennaio nella stessa chiesa dove l’uomo e la moglie si erano sposati, quella di San Michele a Torre del Greco. Nessun paparazzo o curioso è andato a catturare le immagini dei presenti alle esequie, in segno di rispetto verso Stefano. Sui media solo un breve racconto del momento.

Il conduttore 36enne distrutto dal dolore: il papà è deceduto lo scorso 19 febbraio a 61 anni. Il funerale del genitore è stato celebrato nel pomeriggio del 20 gennaio a Torre del Greco

De Martino ha assistito alla cerimonia accanto alla mamma e ai fratelli, “pronto a indossare gli occhiali neri nei momenti di maggiore commozione”. Stefano “per tutta la cerimonia non ha smesso di accarezzarla, mentre si allungava, nell’abbraccio, pure verso la sorella Adelaide e il fratello Davide”, ha scritto La Repubblica.

Alla funzione hanno partecipato numerosi amici, familiari e volti noti dello spettacolo come Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Antonio Parlati, Peppe Lanzetta e Antonio Ricci. Anche l’ex moglie Belen Rodriguez era lì: ha accompagnato il figlio 12 Santi a salutare il nonno e ha pianto per lui, che per lungo tempo ha fatto parte della sua famiglia. “E’ stato il miglior papà”, avrebbe detto Stefano uscendo dalla chiesa, come riporta Il Mattino. Poi sono arrivate le sue parole si Instagram.