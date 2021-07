Stefano De Martino sposa Fiammetta Cicogna: foto

Stefano De Martino sposa Fiammetta Cicogna. L’ex ballerino di Amici, conduttore 31enne, e la bionda attrice, presentatrice e modella 33enne vestiti a nozze vanno all’altare insieme, ma solo per set. I due stanno girando a Castello di San Giorgio Canavese, in Piemonte, “Il giorno più bello”, il film che segna il debutto al cinema da attore del napoletano. E’ Luca Bizzarri, nel cast della pellicola, che li sorprende cosi di spalle mentre sono nel bel mezzo delle riprese, condivide la foto sul social e sibillino scrive: “Er sette. Chi saranno questi giovani sposi?”.

E’ proprio De Martino a svelare poco dopo il mistero. Stefano pubblica nelle sue IG Stories un breve video in cui si vede chiaramente Fiammetta Cicogna con indosso un bellissimo abito da sposa in auto: sta per scendere e arrivare sul set. Truccata alla perfezione, ai piedi, però, indossa comodissime infradito.

Il loro è un matrimonio messo in scena per esigenze di copione. Stefano De Martino è entusiasta del suo nuovo progetto. Al BCT, il Festival del Cinema e della Tv di Benevento, a fine giugno aveva annunciato: “Farò un film. Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò a essere il meno possibile me stesso, interpreterò un ruolo. Non so come verrà”.

Poi ironico l’ex marito di Belen Rodriguez aveva aggiunto: “Il film è molto bello, l'unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/7/2021.