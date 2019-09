Stefano De Martino, ottimo debutto per 'Stasera tutto è possibile': gli ascolti lo premiano

Stefano De Martino da solo, senza la moglie Belen accanto, conquista in tv al timone di “Stasera tutto è possibile”. Per il 29enne buona la prima, il debutto è ottimo. Gli ascolti lo premiano, il programma conquista 1 milione 310mila spettatori con il 6.79% di share. Ha preso il posto di Amadeus da conduttore della quinta edizione dello show e non fa rimpiangere il vecchio padrone di casa.

Il comedy show in prima serata su Rai Due ha come ospiti della prima puntata Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero. Ci si diverte un mondo con tanti giochi diventati ormai dei veri classici di “Stasera tutto è possibile”. Il debutto è esilarante con La Stanza Inclinata, Alphabody, Segui il labiale, StepBurger e Speed Quiz. Ma ce ne sono anche di nuovi. Ogni protagonista della serata si presta alla situazione, spronato da Stefano De Martino che alla fine piace.

Sui social c’è sempre chi storce il naso, ma stavolta sono in moltissimi quelli che elogiano in napoletano. “De Martino non se la cava male“, scrive qualcuno. “Finalmente, Stefano non è solo bello ma anche bravo a condurre“, sottolinea un altro. “Stefano a condurre questo programma è più che perfetto“, fanno sapere in tanti.

A “Stasera tutto è possibile” Stefano De Martino si prende gli applausi del pubblico. Convince gli scettici. "De Martino come conduttore è approvatissimo, non l'avrei mai detto", si legge su Twitter. "Comunque Stefano se la cava bene. Non pensavo e invece devo ricredermi", un altro cinguettio. A essere orgogliosa di lui è proprio la moglie che sottolinea sempre via web: “Sei bello e bravo tu!”. E anche la Ventura, in studio con lui al debutto, lo benedice dicendogli: “Sei bravissimo!”.

