Stefano De Martino è ormai l’uomo simbolo di Rai Due. Il ballerino 29enne condurrà un nuovo show in prima serata sulla rete diretta da Carlo Freccero. Prenderà il posto di Amadeus in “Stasera tutto è possibile”.

“Made in Sud” è stato confermato per il 2020, Stefano De Martino rimarrà saldo al suo posto con Fatima Trotta, poi c’è il Festival di Castrocaro 2019, che il napoletano condurrà insieme alla moglie Belen Rodriguez già il prossimo 3 settembre. Ora arriva anche “Stasera tutto è possibile”, dal 16 settembre, questa la data prevista per il via. E’un varietà che è andato in onda sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo per quattro edizioni dal 2015 sempre in autunno e sempre con al timone Amadeus, ora non sarà più così. E per la prima volta l’ex Amici sarà solo alla conduzione.

Non è ancora finita. Stefano De Martino, oltre a prendersi la prima serata con “Stasera tutto è possibile”, a inizio 2020 avrà il nuovo dating del primo pomeriggio. La sua carriera tv è lanciatissima.

VIDEO

Stefano si gode il successo professionale e la ritrovata armonia e passione con Belen, con cui sta trascorrendo le vacanze a Ibiza. Insieme a loro, come sempre, il figlio Santiago.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/7/2019.