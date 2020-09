Stefano De Martino inizia il trasloco, via da casa di Belen: ecco in che rapporti sono adesso

Stefano De Martino inizia il trasloco. Il ballerino e conduttore va via per sempre dalla casa di Belen. Lo rivela ai fan nelle sue IG Stories, nel fare pubblicità a uno snack salutare, scrive: “Sto traslocando e ho poco tempo per mangiare sano”. Sul suo profilo condivide pure lo scatto di una sedia opportunamente imballata per essere portata via senza che si possa rovinare. Porta con sé alcuni mobili e oggetti personali che si trovavano nell’appartamento condiviso con la showgirl argentina a Milano: ne ha preso uno tutto per lui.

Stefano De Martino ci avrebbe provato a tornare sui suoi passi, così raccontano alcuni rumor, messi nero su bianco anche su Chi. Belen Rodriguez stavolta gli avrebbe detto di no, respingendolo. Il bel 30enne e la sensuale 35enne si sono visti, ma pare che gli incontri non si siano mai conclusi con il sorriso sulle labbra. All’aeroporto, quando lui le ha riportato il figlioletto Santiago mentre lei si trovava in vacanza alle Baleari, sembra non si siano neppure salutati…

Stefano è in pieno trasloco. Prima, in Costiera Amalfitana, è stato paparazzato insieme a una ragazza campana, Fortuna, questo è il nome. Gente scrive che potrebbe essere la sua nuova fiamma, ma degli affari di cuore del ragazzo di Torre Annunziata si sa davvero pochissimo.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini il secondo addio della coppia sarebbe stato causato dalle diverse visioni di vita dei due: “Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente, è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro”.

E sul ripensamento dell’ex volto di Amici il giornale aggiunge: “Dopo averla lasciata, forse precipitosamente, per differenze legate agli stili di vita, Stefano ha avuto un ripensamento. Ha capito che forse, anche con le loro differenze, lui e Belen sono destinati a stare insieme. Ma ora la Rodriguez ha preso la propria strada e non è pronta a riaprire il capitolo Stefano”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/9/2020.